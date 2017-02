Groen maakt Zeeuwse jongeren gezonder

MIDDELBURG - Zeeuwse jongeren die in de buurt wonen van een bos, park of natuurgebied zijn gezonder. Dat blijkt uit onderzoek van Jeugdmonitor Zeeland dat in opdracht van ZB Planbureau is uitgevoerd. Groenvoorziening zorgt voor een beter leefklimaat en zet aan tot sporten.

Minder dik

Onder 'gezonder' verstaan de onderzoekers dat er minder sprake is van overgewicht, dat jongeren meer contact hebben met leeftijdsgenoten en dat ze beter in hun vel zitten. "Het wil niet zeggen dat jongeren minder ziek zijn', zegt Leonie Ernst van GGD Zeeland.

Vier op de vijf gezond

Het onderzoek is voor de vierde keer gehouden onder derde klassen in het voortgezet onderwijs. Uit de resultaten blijkt dat vier op de vijf Zeeuwse jongeren zich gezond voelt. Overgewicht komt bij één op de tien scholieren voor.



Groen in de wijken

Om de Zeeuwse jongeren die 'minder in aanraking met groen' komen over te halen om ook eens een frisse neus te halen, wil Ernst in gesprek met gemeenten om in bebouwde wijken meer groen aan te planten. "Ook willen we scholen benaderen om meer lessen buiten te geven en toegangsroutes tot bijvoorbeeld bossen en natuurgebieden voor jongeren aantrekkelijker te maken."



Naar buiten!

"Dit onderzoek geeft ons handvatten om de gezondheid van jongeren in Zeeland positief te beïnvloeden. Naar het bos gaan met je vader of moeder is misschien niet zo interessant als je 15 of 16 jaar bent maar er zijn genoeg manieren om jongeren naar buiten te krijgen. "