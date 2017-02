'Bijbanen horen bij betrokken burgemeesterschap'

OOST-SOUBURG - Burgemeester Jan-Frans Mulder van Hulst zegt dat het belang van zijn gemeente voor hem altijd voorop staat. De vele bijbanen die hij volgens RTL Nieuws heeft, leiden daarbij helemaal niet af. Sterker nog: het is goed voor Hulst dat Mulder zo actief is.

Zeeuws-Vlaamse top-3

De burgemeesters van de Zeeuws-Vlaamse gemeenten hebben in Zeeland verreweg de meeste nevenfuncties. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat in 2015 toenmalige burgemeester Jetten van Sluis 23 bijbanen had. Achter de naam van Jan-Frans Mulder van Hulst staan 20 bijbanen. Hij is, net voor zijn collega Lonink van Terneuzen, de nummer twee.



Bestuurlijke taken

Maar enige nuance is op z'n plek vertelt Mulder in een reactie. "Als burgemeester heb je automatisch een aantal bestuurlijke neventaken. Om die allemaal los te zien, is niet geheel eerlijk." Het aantal private neventaken is beperkt tot zeven. "En daar zitten traditionele taken bij. Zoals het voorzitterschap van de fanclub van Ambras Volksmuziek en Voorzitter Rode Kruis afdeling Hulst."

Verdiensten

Met de bijbanen die Mulder heeft, verdient hij geen cent. "Het kost me ook niet heel veel tijd, want in de eerste plaats ben ik burgemeester en ook nog huisvader."



Lees ook:

- Zeeuwse burgemeester heeft gemiddeld bijna vier bijbanen

Lijst aantal bijbanen burgemeesters van Zeeuwse gemeenten:



Sluis 23

Hulst 20

Terneuzen 19

Kapelle 16

Middelburg 15

Goes 15

Schouwen-Duiveland 13

Noord-Beveland 13

Veere 9

Reimerswaal 5

Vlissingen 5

Borsele 4

Tholen 2