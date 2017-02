Arco Goedkoop drie wedstrijden geschorst (video)

ARNEMUIDEN - Arco Goedkoop mist de laatste twee wedstrijden van TOP Arnemuiden in de zaalcompetitie. De korfbaltrainer is voor drie wedstrijden geschorst door de Korfbalbond. Afgelopen zaterdag gooide hij zijn jasje weg tijdens het verloren uitduel met KCC.

Arco Goedkoop is wel geschrokken van de vele reacties die het filmpje (zie onder) teweeg heeft gebracht. Op internet werd het filmpje duizenden keren gedeeld. Wat hem irriteert is dat het vooral gaat over het moment dat hij zijn jasje weggooit, en niet de overtreding die daaraan vooraf gaat.



Geen spijt

"Het is natuurlijk een komisch filmpje, zeker als je er een mooie titel bij zet, maar ik wil vooral proberen een punt te maken over spelregel technische zaken." De trainer zegt dan ook geen spijt te hebben van zijn actie, en een signaal te hebben willen afgeven.

'Nog nooit geschorst'

De bond heeft Goedkoop voor drie wedstrijden geschorst. Hij had nog een voorwaardelijke straf open staan van een eerdere gele kaart die de coach opliep tegen AWDTV in het vorige seizoen. "Ik ben al vanaf mijn achttiende trainer, maar nog nooit geschorst geweest." Aanstaande zaterdag speelt TOP Arnemuiden tegen KVS/Maritiem. Bij winst handhaaft de Zeeuwse hoofdklasser zich op het een-na-hoogste niveau.