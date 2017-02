Vrachtwagen rijdt van dijk af (video)

Rechterberm

Het eenzijdige ongeluk gebeurde rond 16.30 uur. De chauffeur raakte in de rechterberm en probeerde hier uit te komen door aan het stuur te draaien, maar de combinatie raakte van de weg. De vrachtwagen gleed de dijk af en kwam tegen een boom tot stilstand.



Geen gewonde

De chauffeur kon zelf uit cabine komen en raakte niet gewond. Er bergingsbedrijf is ingeschakeld om de vrachtwagen weer op de weg te zetten. Dat lukte rond 22.00 uur. De weg was hiervoor in beide richtingen afgesloten. Het verkeer werd omgeleid.