Lonink: 'We gaan nu volle kracht vooruit'

TERNEUZEN - "We zetten een streep onder wat gebeurd is en we kijken nu vooruit". Dat was de boodschap van Jan Lonink, voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ), dinsdagavond aan de Zeeuws-Vlaamse raadsleden. De afgelopen twee weken zijn alle Zeeuwse gemeenteraden bijgepraat naar aanleiding van de problemen bij de VRZ.

Mild

Jan Lonink, tevens burgemeester van Terneuzen, informeerde gisteravond samen met directeur van de VRZ Elie van Strien, voor de laatste keer de gemeenteraadsleden. Na Middelburg, Zierikzee, Kapelle was nu Terneuzen aan de beurt. Daar waren enkele kritische vragen maar bleef de sfeer mild.



Vertrouwen

De Veiligheidsregio informeerde de gemeenteraadsleden vanwege het kritische rapport over het functioneren van de VRZ. Aanleiding waren klachten van klokkenluiders. In Middelburg was de kritiek het grootst. Daar werd in een raadsvergadering voor de informatiebijeenkomst het vertrouwen in Lonink opgezegd.

Niet werkbaar

Ook op Schouwen-Duiveland waren de raadsleden sceptisch. Daar werden vooral vraagtekens gezet bij de structuur van de Veiligheidsregio's in Nederland. In Zeeland houdt dit in dat de dertien burgemeesters gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de hele provincie. Dat is volgens de raadsleden niet werkbaar.



Excuses

Lonink gaf op elk van de vier bijeenkomsten toe dat de communicatie naar de raadsleden niet goed was. In Middelburg bood hij zijn excuses aan. In Kapelle zei hij: "We hebben u niet genegeerd, maar we hadden veel eerder de processtappen met u moeten delen."



Kwetsbaar

Voor het onderzoek is met 150 werknemers van de VRZ gesproken. Volgens Lonink is het nu tijd om stappen vooruit te maken: "We hebben ons kwetsbaar opgesteld door heel diep de organisatie in te gaan om te kijken waar de pijn zit. Nu is het tijd voor de hele organisatie om in de spiegel te kijken om te zien hoe het beter kan."



