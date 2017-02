'Zeeuwse politie moet weer eigen hoofdkantoor krijgen'

Verhuisd

Het hoofdkantoor van de politie is vanwege een reorganisatie een paar jaar geleden verhuisd naar West-Brabant. Maar nu de productie van synthetische drugs en drugsgerelateerde criminaliteit steeds meer van Brabant naar Zeeland verhuizen is het volgens Vermue niet handig dat Zeeland geen eigen hoofdkantoor meer heeft.



Adequater reageren

"We willen dat de politie door dichtbij te zijn adequater kan reageren op bijvoorbeeld de recente drugsvondsten", legt Vermue uit. "Vooral voor de recherche maakt dat veel verschil, want die opereren vanuit het hoofdkantoor en niet vanuit de plaatselijke politiebureaus zoals die nu aanwezig zijn in Zeeland."



Verkiezingsretoriek

Volgens Vermue kan de verkiezingsretoriek over de politie voor Zeeland gunstig uitpakken. "In deze verkiezingstijd is iedereen het erover eens dat er meer geld naar de politie moet, dus nu is het zaak om ervoor te zorgen dat Zeeland hier ook van kan profiteren, ook na de verkiezingen."



Grondstoffen

Afgelopen week zijn bij Rilland en Kloetinge vrachtwagens gevonden met grondstoffen voor drugs. In de bij Rilland gevonden vrachtwagen zaten genoeg grondstoffen om 1 miljard xtc-pillen te vervaardigen. Commissaris van de Koning Han Polman pleitte daarom al voor meer recherche in Zeeland. En hij krijgt nu dus bijval uit de Tweede Kamer.



Kwetsbaar

Om in Zeeland criminele netwerken te onderzoeken en op te rollen zijn veel meer rechercheurs nodig, zei Polman na de vondsten van grote hoeveelheden grondstoffen voor het maken van synthetische drugs. Vooral de logistieke sector in Zeeland is volgens Polman kwetsbaar voor criminaliteit.



