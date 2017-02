Ken de kandidaat: Niels van den Berge, GroenLinks (video)

Naam: Niels van den Berge

Leeftijd: 32

Woonplaats: Tholen

Plaats op de kieslijst: GroenLinks plek 18



Als de wekker gaat dan denk ik...

"Ik moet weer op! Elke ochtend sta ik op met heel veel energie, want ik houd van campagne voeren, debatten te voeren en bij mensen langs de deur te gaan."



Een typisch familietrekje is...

"Wij zijn allemaal wel een tikkeltje koppig. We hebben altijd heel veel discussies. Koppigheid, of standvastigheid is, denk ik, een goede eigenschap voor een politicus, als je maar flexibel blijft."



Mijn laatste whats'appje stuurde ik aan...

"Het front office team op ons partijbureau in Utrecht. Ik heb doorgegeven dat er zoveel goede reacties binnenkwamen op Jesse Klaver in een debat. Om het moraal en het optimisme op te peppen!"



Dit heb ik als laatste gegoogled: ...

"Ik heb net gegoogled op meekrap. Eeuwenlang was meekrap het belangrijkste landbouwproduct op Tholen en Schouwen. Het is een klein plantje, waar je rode biologische kleurstof uit kunt halen. Helaas doen we dat tegenwoordig alleen maar chemisch. Als het aan GroenLinks ligt, gaan we weer meer biologische producten uit de landbouw gebruiken in plaats van die chemische troep."



De beste manier om mijn weekend te beginnen...

"Gewoon hier aan tafel! Mijn weekend begint pas op zondagochtend. Dan ontbijten we samen en drinken we samen koffie. Samen met mijn vrouw, mijn ouders en soms schuift mijn broertje ook aan voor het ontbijt."



Bijna niemand weet...

"Op een zomerkamp van Dwars, de jongerenorganisatie van GroenLinks, heb ik Jesse klaver eens uit zijn bed gedreven. We gingen 's avonds laat na een lange discussie tosti's bakken, maar die brandden aan. Toen ging het brandalarm af."