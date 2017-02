Belg betrapt met een taser in de auto

TERNEUZEN - De politie heeft in Terneuzen een Belg betrapt met een taser in zijn auto. Ook had hij wat wiet een xtc-pil bij zich. De 27-jarige man uit Knokke-Heist liep tegen de lamp bij een verkeerscontrole.

Wietlucht

De politie stond te controleren in de nacht van dinsdag op woensdag op de Kennedylaan in Terneuzen. Om 0.15 uur gaven ze een stopteken aan de Belg, die netjes stopte. Uit een blaastest bleek dat hij niet had gedronken, maar de agenten roken een wietlucht en besloten daarom de auto te doorzoeken. Ook werden beide inzittenden gefouilleerd.



Aangehouden

Toen de taser werd gevonden, hebben de agenten de bestuurder en eigenaar van de auto, de 27-jarige Belg, aangehouden en overgebracht naar een politiecel in Torentijd. Hij wordt woensdag gehoord worden over het bij zich hebben van een verboden wapen. De taser en de drugs zijn in beslag genomen.