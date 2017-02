Internationaal keurmerk voor drie locaties WVO Zorg

Eerste

Het gaat om het verpleeghuis Willibrord in Middelburg en verpleeghuis Vondellaan en zorgcentrum Scheldehof, beide in Vlissingen. Deze drie locaties zijn de eerste zorglocaties in Zeeland die het keurmerk hebben ontvangen.



Andere locaties

Ook de andere locaties van de Zeeuwse zorginstelling werken sinds 2012 volgens de zorgvisie van Planetree. WVO Zorg hoopt dan ook dat ook de andere locaties in de komende jaren het keurmerk ontvangen.



Welzijn

Volgens Jan de Graaf, voorzitter van de raad van bestuur van WVO Zorg, gaat de Planetree-methode verder dan alleen de zorg op zich. "Planetree schenkt ook aandacht aan zaken als welzijn, voeding, spiritualiteit, omgeving en netwerk van cliënten; momenteel ook speerpunten van de overheid."



Beoordeling

Planetree is een internationaal zorgconcept dat wereldwijd door meer dan 800 instellingen uit de gezondheidszorg wordt gebruikt. Voor de beoordeling wordt onder meer gebruikgemaakt van feedback van cliënten, vrijwilligers en medewerkers op de levenskwaliteit, professionele kwaliteit en organisatieaspecten.



Prijzen

Vorig jaar won de Walcherse zorgorganisatie WVO Zorg ook al met meerdere projecten Spirit of Planetree Awards. Die worden uitgereikt door de NEderlandse tak van Planetree. De projecten 'Daglichtstimulatie' en 'intolerant gedrag en ongewenste omgangsvormen' vielen in de prijzen.



Lees ook:

- Landelijke prijzen voor WVO Zorg-projecten

- Speciaal licht laat dementerenden beter slapen