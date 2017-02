Zeeland wil mega Tesla-fabriek binnenhalen (video)

OOST-SOUBURG - Tesla denkt er over na om in Nederland een Noord-Europese fabriek neer te zetten. Vraag is in welke provincie dat het beste kan. Zeeland ziet zichzelf als meest optimale en vooral groene kandidaat.

'Als er geen ruimte is dan maken we ruimte'

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat, verantwoordelijk voor economie, is kort maar krachtig over de mogelijkheden. Hoewel de nieuwe fabriek een omtrek heeft van ongeveer 150 voetbalvelden is dat volgens de Bat geen enkel probleem.

10.000 banen

Voor de provincie is het meest interessante punt de werkgelegenheid. Want als het lukt om de Noord-Europese fabriek in Zeeland te krijgen dan levert dat, naar schatting, tussen de 5.000 en 10.000 banen op. Als je daarbij in acht neemt dat er 1.400 Zeeuwse werklozen zijn in de technische sector dan zou de komst van een nieuw groot bedrijf goed nieuws zijn voor Zeeland.



Droom of werkelijkheid?

Maar zover is het nog niet. Want Tesla moet eerst nog beslissen of de nieuwe fabriek überhaupt wel naar Nederland komt. De vraag is dus of het een droom of werkelijkheid wordt. Wat het in ieder geval is, is een slim opgezette mediacampagne. En dat beseft De Bat ook.

Tweede fabriek

Een keuze voor Nederland door Tesla is niet onlogisch. In Tilburg staat namelijk al sinds 2013 een kleinere fabriek. Die is inmiddels uitgebreid en daarmee lijkt de kans op de komst van een tweede fabriek naar Nederland redelijk groot.



Bidbook

Verwacht wordt dat Tesla in de komende maanden een beslissing neemt over waar ze de fabriek in Noord-Europa neer wil zetten. Als er dan voor Nederland gekozen wordt, kan de provincie volgens De Bat binnen mum van tijd een bidbook klaar hebben. Dat bidbook is een soort voorstel waarin uiteen gezet wordt waarom Zeeland de beste locatie is voor de fabriek.