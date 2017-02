Kustmarathon geeft wildcard aan Olympische atlete

ZOUTELANDE - Manuela Soccol uit België doet mee aan de Kustmarathon. Soccol (28) deed afgelopen zomer nog mee aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Daar werd ze 74e. Haar persoonlijk record op de marathon, 2:37.09', liep Soccol vorig jaar in Hamburg.

Beste prestaties

De beste prestaties van Soccol in haar carrière tot nu toe zijn het Belgisch kampioenschap op de tien kilometer, twee zeges in de 20 km van Brussel en onlangs nog de Asselronde in Apeldoorn.



Tweede wildcard

De wildcard voor Soccol is de tweede die de organisatie uitdeelt voor de aankomende vijftiende editie. De eerste ging naar oud-profwielrenner Johnny Hoogerland.