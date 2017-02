Hoofdklasser Hoek start met vormen nieuwe selectie

foto: Sjaak van der Salm



Zesde seizoen

De Jonghe en Van Renterghem spelen allebei al jaren bij de Zeeuws-Vlaamse club. Van Renterghem gaat aan zijn zesde jaar bij Hoek beginnen en De Jonghe is al aan zijn zevende seizoen toe. Samen met Birgen Martens, die nog een doorlopend contract heeft, staat de teller van spelers die bij Hoek blijven nu op drie.



Siereveld en De Groote

Giovanni Siereveld gaat Hoek na tien jaar verlaten. Ook de Belg Nick de Groote vertrekt. Beiden zijn toe aan een nieuwe uitdaging.



Gesprekken

Hoek is met de andere selectiespelers nog in gesprek over de toekomst.