Gelders overnamebod op Zeeuwse netwerkbedrijf

Niet bindend

De hoogte van het bod is niet bekend. Het gaat om een nog niet bindend bod. Alliander heeft nog tot eind maart de tijd om het bod definitief te maken. De provincie Gelderland is als grootste aandeelhouder van Alliander betrokken bij de onderhandelingen.



Second opinion

Markink kondigde woensdagochtend tijdens de provincievergadering aan dat Gelderland financiële specialisten zal inhuren om de situatie te bestuderen, voor een soort 'second opinion'. Wanneer de experts en PS het bod goedkeuren wordt het definitief gemaakt. Dit voorjaar moet vervolgens duidelijk worden of dat eventuele definitieve bod van Alliander wordt aangenomen en of de overname doorgaat.



'Geen uitspraken'

Een woordvoerder van het Zeeuwse energiebedrijf DELTA kan het bericht over dit bod op Enduris bevestigen noch ontkennen. "Tijdens het verkoopproces doen wij daar geen uitspraken over."



Beperkt

Het nieuws over het bod is geen verrassing te noemen, aangezien de groep mogelijke kopers van Enduris uiterst beperkt is. Het netwerkbedrijf moet namelijk in publieke handen blijven, dus blijven er maar drie overnamekandidaten over. Dat zijn de overige Nederlandse netwerkbedrijven: Stedin, Enexis en Liander. De laatstgenoemde is onderdeel van Alliander.



Aangenomen bod

Volgens insiders moet de verkoop van Enduris naar schatting tussen de 400 en de 500 miljoen euro op gaan leveren. Dat is vergelijkbaar met het in december aangenomen bod op het onderdeel dat energie verkoopt en de multimediatak ZeelandNet van de Zweedse investeringsmaatschappij EQT Infrastructure. Eerder heeft Eneco al de onderdelen van DELTA overgenomen op het gebied van wind- en zonne-energie.



Splitsingswet

De huidige holding DELTA N.V. houdt komende zomer op te bestaan. De Nederlandse splitsingswet dwingt het bedrijf om zijn belang in het gas- en elektriciteitsnet af te stoten. Met de miljoenen uit de verkoop van de onderdelen kan een nieuw te vormen bedrijf de komende jaren verliesgevende energiecentrales als de gasgestookte Sloecentrale in de lucht houden.



Werkgelegenheid

Of daarmee ook de werkgelegenheid bij die onderdelen gered is, is nog onduidelijk. Bij Enduris werken nu nog zo'n 650 mensen, maar de vrees is dat door de verkoop 200 tot 300 banen op de tocht komen te staan.



