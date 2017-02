Thomas van den Houten nog weken uitgeschakeld

IJMUIDEN - Thomas van den Houten uit Goes is nog minstens vijf weken uit de roulatie. De voetballer van Telstar raakte op 3 februari tegen FC Oss geblesseerd en dacht toen een paar weken uitgeschakeld te zijn. Nu blijkt dat de verdediger een scheur in de peesplaat van zijn voet heeft opgelopen. Daardoor mist Van den Houten minstens de komende zes wedstrijden van zijn club.

Basisplaats

Van den Houten had bij Telstar net zijn basisplaats terug veroverd toen hij de blessure opliep. Eerst leek die mee te vallen, maar nu is uit een scan gebleken dat hij vijf รก zes weken is uitgeschakeld.



Wisselvallig

Telstar is bezig aan een wisselvallig seizoen in de Jupiler League. De club staat op de veertiende plaats. Van den Houten speelde tot nog toe twaalf duels voor Telstar is de competitie. Vorig seizoen kwam hij in dertig wedstrijden in actie.