Plan: gemeentehuis in Zierikzee verbouwen en opknappen voor 2,5 miljoen

ZIERIKZEE - De gemeente Schouwen-Duiveland wil het gemeentehuis verbouwen en meteen opknappen. Dat gaat de gemeente 2,5 miljoen euro kosten. De bedoeling is dat de begane grond in de toekomst verhuurd kan worden.

Flexplekken

Op de eerste verdieping gaan gemeenteambtenaren op flexplekken werken. In eerste instantie zou de verbouwing en opknapbeurt 3,4 miljoen kosten. De gemeenteraad vond dat te duur, en daarom liggen er nu nieuwe voorstellen. Burgemeester Gerard Rabelink heeft goede hoop dat de raad volgende maand daarmee instemt.

Ruimte

Volgens het voorstel is herinrichting nodig omdat de ambtelijke organisatie krimpt en er zo ruimte ontstaat in het gemeentehuis. Ruimte die gebruikt kan worden organisaties als Juvent en bijvoorbeeld een reïntegratiebureau.



