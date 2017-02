Primeur voor Zeeland: lantaarnpaal laadt auto op (video)

TERNEUZEN - Het is de eerste lantaarnpaal in Zeeland waar je je elektrische auto kunt opladen. Op de parkeerplaats van het Bio Base Europe Training Center in Terneuzen is woensdagmiddag misschien wel het laadstation van de toekomst onthuld.

Straatbeeld

Het lijkt nu misschien nog niet zo belangrijk, een lantaarnpaal als laadstation voor elektrische auto's. Maar volgens de initiatiefnemers van het laadstation in Terneuzen is deze uitvinding voor de toekomst erg belangrijk. Als er ooit een tijd komt waarin we allemaal elektrisch rijden, zullen er manieren gevonden moeten worden om te voorkomen dat het hele straatbeeld wordt bepaald door laadpalen. Deze lantaarnpaal zou dat kunnen oplossen.



162 zonnepanelen

Op de parkeerplaats van Bio Base in Terneuzen willen ze er graag mee experimenteren. Bij het trainingscentrum staan namelijk 162 draaiende zonnepanelen. Die voorzien nu het gebouw van stroom maar er is sprake van overcapaciteit. De nieuwe lantaarnpaal krijgt z'n energie direct van de zonnepanelen en kan twee auto's tegelijkertijd laden. De paal is vooral bedoeld voor mensen die een afspraak in het centrum hebben. Maar iedereen is welkom, zolang je maar de gebruikelijk 25 eurocent per kilowatt afrekent.

Paar uur laden

Het gaat hier niet om een snellaadstation, bij zo'n station kun je je auto in ongeveer 20 minuten opladen. Bij het laadstation in Terneuzen duurt het afhankelijk van de grote van de accu al gauw een paar uur. Maar volgens Kees Boer van fabrikant Ecotap worden juist dat soort extra laadpunten steeds belangrijker in de toekomst, zodat je je auto overal waar je komt even kan 'bijladen'. Zeeland heeft inmiddels een tiental snellaadpunten en bijna driehonderd gewone laadstations.



Samenwerking

Burgemeester Jan Lonink van Terneuzen onthulde de laadpaal woensdagmiddag. De laadpaal is een samenwerking tussen Bio Base Europe Training Center, fabrikant Ecotap en uitbater AgriSnellaad. Die laatste is de tak waarmee AgriSneltank zich wil ontwikkelen op het gebied van de elektrische auto, het laadpunt in Terneuzen is hun derde in Zeeland en eerste in Zeeuws-Vlaanderen.