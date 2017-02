Geen record, maar wel heel zacht, zonnig en lekker (video)

OOST-SOUBURG - Westdorpe is niet meer het officiële weerstation waar op 15 februari de hoogste temperatuur werd geregistreerd. Na 19 jaar is het record volgens Weeronline nu in handen van Maastricht, om 15.00 uur werd daar 17,1 graden gemeten. Maar in Zeeland was het ook heel lekker lenteweer!

Zacht en zonnig

In Westdorpe werd op 15 februari 1998 geregistreerd dat het 16,9 graden was. Zo hoog kwam de thermometer woensdag niet, maar in heel Zeeland was wel sprake van zacht en zonnig lenteweer. Dat lokte velen naar buiten, om in de tuin te werken, te wandelen, de auto te wassen... de ramen te lappen. Of gewoon lekker in het zonnetje zitten en genieten.