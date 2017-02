'Syriëganger voor de Middelburgse rechtbank'

Voor de rechter

Volgens de krant is de Middelburger opgesloten in de extra beveiligde gevangenis in Vught waar meer Syriëgangers worden vastgehouden. Eind februari bekijkt de rechtbank in Middelburg of de man nog langer vast moet zitten. De advocaat van de verdachte, Bart Nooitgedagt, laat desgevraagd weten dat de man op 28 februari moet voorkomen.



Islamitische Staat (IS)

De man zou in 2013 een trainingskamp van Islamitische Staat of Jabhat al-Nusra, een onderdeel van Al Qaida. In oktober van 2016 werd hij aangehouden toen hij opnieuw naar Syrië probeerde af te reizen.



Eerste Zeeuw

De man uit Middelburg zou volgens de PZC de eerste Zeeuw zijn die daarvan wordt verdacht. Het is in ieder geval de eerste keer dat voor de rechtbank in Middelburg een Syriëganger moet voorkomen.