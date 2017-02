'Twee keer je verhaal vertellen, dat moet anders'

GOES - "Ik wil in drie jaar tijd de jeugdzorg in Zeeland goed op de kaart zetten". Dat zegt Olga Idema, de nieuwe programmamanager Jeugdhulp Zeeland. Ze gaat vanaf 1 maart aan het werk voor de Zeeuwse gemeenten.

Doorontwikkelen

Idema: "Niet dat dat nu niet gebeurt, maar we moeten even doorontwikkelen" Extra aandacht van Idema krijgt de overgang jeugdzorg naar WMO. Nu vallen jongeren tot 18 jaar onder keugdzorg, en na 18 jaar onder de nieuwe WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Idema: "Het feit dat zo iemand dan twee keer zijn of haar verhaal moet vertellen, dat moet echt anders, dat moet goed gecoördineerd worden".

Jeugdhulp

Sinds drie jaar is jeugdhulp een verantwoordelijk van de gemeenten. Woensdagavond waren Zeeuwse raadsleden, zorgaanbieders en beleidsadviseurs bij elkaar gekomen in Goes om te horen hoe dat nu eigenlijk in de praktijk verloopt.



Tafels met folders

Tijdens de bijeenkomst werden de aanwezigen door voorzitter Saskia Szarafinski van de Taskforce Jeugd bijgepraat over de gemeenschappelijke visie op het Zeeuwse zorglandschap en de sturing op maatschappelijke doelen. Ook waren er informatiestands van hulpverlenende organisatie als Juvent, Eleos, Emergis en Arduin.