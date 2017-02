Oemoemenoe kan niet zonder Miriam (video)

MIDDELBURG - De mannen van Oemoemenoe spelen voor het eerst in de Zeeuwse sportgeschiedenis in de kampioenspoule van het hoogste niveau van Nederland. Onder al dat rugbygeweld houdt één vrouw zich prima staande. Ze zal het zelf niet toegeven maar zonder Miriam Wasterval uit Middelburg kan er geen wedstrijd worden gespeeld.

24 uur per week

Bidons vullen, EHBO-spullen checken, wedstrijdformulier invullen en de scheidsrechter ontvangen. Het is slechts een kleine greep uit de werkzaamheden die Wasterval op een wedstrijddag doet. "Daarnaast ben ik elke dag wel met rugby en Oemoemenoe bezig." Ze denkt dat ze op zo'n 24 uur per week komt.



Teammanager

Haar officiële functie is teammanager van de selectie. Maar ze doet veel meer. Ze heeft bijvoorbeeld een aantal bestuursfuncties gehad, bestelt spullen en vangt buitenlandse spelers op. Er gebeurt bijna niks bij de club dat zij niet weet.

Foto: Orange Pictures



Onmisbaar

Joey Luitwieler is de captain van de ploeg en weet precies waarom Wasterval onmisbaar is voor de vereniging. "Zij doet in haar eentje zo veel dingen voor de vereniging waar je normaal meerdere personen voor nodig hebt."



Rugby verbindt

Wasterval heeft niet alleen veel liefde voor Oemoemenoe maar ook zeker voor de sport in het algemeen. "Als je ziet dat het spelen van een spel met zoveel verschillende mensen uit alle lagen van de bevolking met andere achtergronden en nationaliteiten ons bindt. Dat is prachtig."