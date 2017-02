Zeeland wordt wakker: ontpoldering, Syriëganger en rugbyvrouw

OOST-SOUBURG - Goedemorgen! Het is donderdag 16 februari 2017. Dit is in het nieuws in Zeeland.

Ontpoldering

Ontpoldering had al in 2009 voorgoed van de baan kunnen zijn. Dat zegt het voormalig hoofd Scheepvaartdiensten Westerschelde Henri Haverkamp in het boek 'Staart van de Walvis' van oud-statenlid Johan Robesin. Volgens Haverkamp werd zijn oplossing door de provincie genegeerd.



Lees verder: Boek: Provincie hield oplossing ontpolderen tegen

Syriëganger

Het Openbaar Ministerie ziet een 22-jarige man uit Middelburg als Syriëganger. Hij zit op het moment vast in de extra beveiligde gevangenis in Vught. Eind deze maand bekijkt de rechtbank in Mi8ddelburg wat verder met hem gaat gebeuren.



Lees verder: 'Syriëganger voor de Middelburgse rechtbank'

Tussen de mannen

De mannen van Oemoemenoe spelen voor het eerst in de Zeeuwse sportgeschiedenis in de kampioenspoule van het hoogste niveau van Nederland. Onder al dat rugbygeweld houdt één vrouw zich prima staande



Lees verder: Oemoemenoe kan niet zonder Miriam

Weer

Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af vandaag. Het wordt 9 tot lokaal 12 graden bij een matige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 5.