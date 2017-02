Betrapt met tien keer te veel wiet in auto Oostburg

OOSTBURG - De politie heeft in Oostburg een automobilist betrapt met een flinke hoeveelheid wiet in de auto. Hij had meer dan tien keer meer wiet bij zich dan de gedoogde gebruikershoeveelheid.

Voetbalveld

Surveillerende agenten zagen de auto woensdagavond laat staan op de parkeerplaats bij het voetbalveld van Oostburg. Gezien het tijdstip vertrouwden ze het niet en besloten ze de bestuurder aan te spreken.



Penetrante wietlucht

Uit de auto kwam een penetrante wietlucht. De bestuurder voelde de bui al hangen en verklaarde dat hij een tas had vol wiet. In de tas bleek 59 gram wiet te zitten. De gedoogde gebruikershoeveelheid is 5 gram.



Aangehouden

De bestuurder is aangehouden en overgebracht naar Torentijd. Daar wordt hij donderdag in de loop van de ochtend gehoord.