Twijfels over dood van verdachte in fraudezaak

MIDDELBURG - Er zijn twijfels over de dood van de hoofdverdachte in een grote fraudezaak. Dat bleek donderdag bij de rechtbank in Middelburg. Volgens de advocaat van de verdachte is hij namelijk overleden, maar het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat de man nog leeft.

Overlijdensakte

De hoofdverdachte in de fraudezaak is een man uit Nigeria. Volgens zijn advocaat is hij overleden en is daar ook een overlijdensakte van, maar het Openbaar Ministerie vertrouwt het niet.



Onderzoek in Nigeria

Het OM heeft daarom onderzoek laten doen in Nigeria door de Nederlandse ambassade. De overlijdensakte zou weliswaar echt zijn, maar volgens het OM klopt de inhoud niet. Zo zou de leeftijd van de man niet kloppen, waren zijn vrouw en kinderen niet op de begrafenis en is er in het huis van zijn moeder ook niets te zien dat herinnert aan de man.



Documenten vervalst

Volgens de officier van Justitie is de man al eerder veroordeeld voor een fraudezaak, en heeft hij al vaker officiële documenten vervalst. De man wordt ervan verdacht dat hij leiding heeft gegeven aan een organisatie die op grote schaal fraude pleegde. Met behulp van valse paspoorten werden er bankpassen aangevraagd op naam van de slachtoffers. Die werden later gebruikt om de rekeningen van die slachtoffers te plunderen.



Miljoen terugbetalen

Volgens het OM is daarmee bijna een miljoen euro verdiend, en dat geld wil het OM terughebben. De officier van Justitie eist een gevangenisstraf van zes jaar tegen de man, voor fraude, witwassen en het leiding geven aan een criminele organisatie.

Opgelicht

Eerder is een oud-postbode uit Goes in deze zaak al veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf voor het achterhouden van poststukken. Hij onderschepte tijdens zijn werk post met bankpassen en pincodes. Een andere verdachte in de zaak kreeg een gevangenisstraf van twee jaar, waarvan een klein jaar voorwaardelijk. Eén van de slachtoffers is een man uit Goes bij wie de postbode wel eens koffie dronk, om even op te warmen. Het slachtoffer werd uiteindelijk voor 26.000 euro opgelicht.



Verder onderzoek

De rechtbank in Middelburg heeft overigens nog geen uitspraak gedaan over het mogelijk overlijden van de verdachte uit Nigeria. Voorlopig wordt de zaak tegen de man voortgezet. De rechtbank onderzoekt de zaak nu verder en komt later met een standpunt over het wel of niet overlijden van de verdachte. Mocht die inderdaad overleden zijn, dan is er geen sprake meer van een strafzaak tegen hem, omdat het openbaar Ministerie dan niet-ontvankelijk verklaard wordt.



