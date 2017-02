'Verbied ronselarij door Belgische scholen'

Alle zeilen bij

Van Ginniken komt met zijn pamflet in de aanloop naar de verkiezingen omdat hij zich ernstig zorgen maakt over kleine scholen. Vooral Zeeuws-Vlaamse scholen moeten volgens hem alle zeilen bijzetten om open te blijven.



Leegloop

"Doordat kinderen naar Belgische scholen gaan lopen de klassen in de Zeeuws-Vlaamse dorpsscholen leeg." schrijft hij. "Als een school wordt gesloten en gesloopt verdwijnen er meer dan alleen bakstenen. Er verdwijnt een stuk leefbaarheid uit het dorp en jonge gezinnen trekken weg."



Zeeuws-Vlaamse geluid

In zijn pamflet doet de CDA'er 10 voorstellen om het tij te keren. Hij belooft dat hij, als hij wordt gekozen, het Zeeuws-Vlaamse geluid in de Tweede Kamer zal laten horen.