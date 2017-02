'Om 4 uur opstaan, daar zal ik aan moeten wennen' (video)

KAPELLE - Mark Boogaard uit Heinkenszand was het beu om soms dagen achtereen thuis op de bank te zitten. Hij werkte jarenlang als kraanmachinist via een uitzendbureau, maar laat zich nu omscholen tot vrachtwagenchauffeur. Dankzij een nieuwe regeling van de overheid en de branchevereniging Transport en Logistiek kan dat nu duizenden euro's goedkoper.

Onwennig

Hij zit nu nog een beetje onwennig in de cabine van de vrachtwagen, maar als Boogaard over een maand zijn vrachtwagenrijbewijs gehaald heeft kan hij gelijk voor minimaal 32 uur per week de weg op. Hij heeft een baangarantie voor een jaar, maar omdat er een tekort is aan truckers in Zeeland gaat hij ervan uit dat hij langer kan blijven.



Duizenden euro's

Boogaard vindt de campagne een goed idee en denkt dat de overheid ook voor andere beroepen in samenwerking met branche-organisaties een regeling zou kunnen treffen om mensen aan werk te helpen. "Een steuntje in de rug voor mensen die niet zo veel geld te besteden hebben."

Droombaan

"Ik droomde er als kind niet van om vrachtwagenchauffeur te worden, maar het heeft wel altijd in mijn achterhoofd gezeten als iets dat ik zou kunnen doen", legt Boogaard uit. Hij kijkt er naar uit om de weg op te kunnen. "Ik ben graag op mezelf en in dit werk heb je niet te veel contact met mensen, behalve op het moment dat je een lading af moet leveren. Verder zit je lekker alleen in je cabine. Heerlijk, toch?"



Vroeg

Het enige minpunt dat Boogaard aan zijn toekomstige baan kan verzinnen is dat hij regelmatig al om vier of vijf uur 's ochtends op de weg zal moeten zitten. "Om vier uur mijn bed uit, daar zal ik wel even aan moeten wennen", denkt hij.