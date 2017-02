Vrijwilligers gezocht voor het tellen van palingen

Steeds minder

Met beide vissoorten gaat het niet goed, vooral paling is er steeds minder. Bedoeling is dat vrijwilligers vanaf maart twee keer per week de vissen bij de inlaten gaan vangen en tellen. Beide vissoorten trekken vanuit de zoute wateren naar zoete en brakke binnenwateren om te paren.



Vrijwilligers gezocht

Donderdagavond was er een voorlichtingsavond in Middelburg over het project 'Samen voor de aal'. In andere provincies vindt de telling al langer plaats. De informatieavond was vooral bedoeld om vrijwilligers te vinden voor het project; er zijn er zo'n vijftig nodig. Ze worden opgeleid in het herkennen van de vissoorten en hoe er geteld moet worden.



Lees ook: Zeeuwse visknelpunten onderzocht