SGP werkt het hardst voor Zeeland in Den Haag (video)

Vreemd

De SGP vindt het vreemd dat de drie Zeeuwse Kamerleden SGP-moties en -amendementen niet steunden. "Wat mij een beetje irriteerde in die debatten, is dat ongeveer elke woordvoerder begon te vertellen dat hij uit Zeeland kwam en dat hij Zeeland heel belangrijk vond. Maar vervolgens kwam er een flauwekulverhaal, waarbij je zegt: Het is leuk dat je uit Zeeland komt, maar wat heb ik eraan', stelt SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf.



Podium

Moties en amendementen van de SGP over Zeeland konden op weinig steun rekenen van de échte Zeeuwen in de Tweede Kamer: Albert de Vries, Joyce Vermue (beide PvdA) en André Bosman (VVD). "Dat wil niet zeggen dat wij niets voor Zeeland doen of hebben gedaan, integendeel", stelt De Vries. "Ik denk dat wij ervoor hebben gezorgd dat de SGP überhaupt een podium had. Wij waren tenslotte de partij die gevraagd heeft om een rapport over de Zeeuwse economie, waarmee het allemaal begonnen is."



Oppositie

Volgens De Vries maakt het ook nogal wat uit of je in de oppositie zit, of deel uitmaakt van een regeringscoalitie met een andere partij waarin compromissen moet worden gesloten. "En wat dan ook geldt: als Zeeland een heleboel extra geld krijgt, dan staan er ogenblikkelijk ook weer anderen op. Dus er moet in een coalitie ook altijd gewikt en gewogen worden of het allemaal niet teveel precedentwerking heeft. Zomaar iets roepen is niet mijn stijl."