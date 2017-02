Miss Montreal houdt ook straks een oogje op Isabel

MIDDELBURG - Als straks het rumoer rond haar deelname aan The Voice of Holland is verstomd, zal Isabel Provoost's coach Sanne Hans (Miss Montreal) nog steeds blijven waken over haar Zeeuwse pupil.

Advies geven

Sanne Hans zal Isabel in contact brengen met mensen uit de muziekwereld en haar adviseren over hoe om te gaan met zaaleigenaren. Isabel Provoost uit Middelburg is vrijdagavond één van de vier finalisten in het tv-programma The Voice of Holland.



Coach Sanne

Isabel koos tijdens de blind auditions van het programma voor de Overijsselse singer-songwriter die bekend werd onder de naam Miss Montreal. Samen kozen ze voor de liedjes die Isabel uiteindelijk tot de finale brachten.



Emotionele keuze

Vooral de keuze voor het nummer 'Sweet Goodbye's van de Nederlandse band Krezip was een gouden greep. De emotionele waarde van het liedje, omdat het over een vriendin ging, zorgde voor een geroerde Isabel die de coaches en het publiek ruimschoots overtuigde haar naar de halve finale te sturen.

Zeeuwse trekjes

"Hardwerkend, eerlijk, lief en talentvol." Zo omschrijft Sanne Hans haar pupil. Ze herkent bepaalde Zeeuwse trekjes, zoals het niet het achterste van je tong laten zien. Ze had wel gedacht dat ze met Isabel ver zou komen, maar dat ze met haar in de finale staat noemt Hans toch wel verrassend.



Kans

Sanne Hans zegt dat Isabel enorm is gegroeid gedurende de shows. Naast het overwinnen van tegenslag is er ook meer emotie in het zingen gekomen. Daarom denkt ze dat ze meer dan 25 procent kans heeft om te winnen: "Ik schat zo'n 33 procent."

Begeleiden

Volgens haar zal Isabel straks niet in een zwart gat belanden. Sanne Hans en haar manager gaan een oogje in het zeil houden en de Middelburgse begeleiden in haar carrière na The Voice. "Iedereen die straks zegt: Hé Isabel, kom eens spelen voor honderd euro, zullen we duidelijk maken dat ze wel iets meer waard is." Op 25 februari spelen Isabel en haar coach samen tijdens een optreden in het Arsenaal in Vlissingen.



