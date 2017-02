Zeeland wordt wakker: finale, beschilderde boerderij en SGP

Isabel in finale

Voor Isabel Provoost uit Middelburg breekt vanavond het uur van de waarheid aan. Ze staat in de finale van The Voice of Holland. Maar hoe het ook afloopt: haar coach Sanne Hans (Miss Montreal) zal over haar blijven waken.



Lees ook: Miss Montreal houdt ook straks een oogje op Isabel

Bijzondere muren

De boerderij bij Terneuzen wordt binnenkort gesloopt, maar de bijzondere muren blijven behouden. De wanden met de geschilderde namen van vele kunstenaars krijgen een plekje in een museum in het Belgische Kemzeke.



Lees verder: Muren met honderden namen naar museum

SGP en Zeeland

In de Tweede Kamer staat de SGP het meest op de barricaden om Zeeland te steunen. De drie Kamerleden komen zelf niet uit Zeeland, maar worden gevoed door hun fractiemedewerkers. Vier van de acht komen WEL uit Zeeland, ook al wonen ze hier niet meer.



Lees verder: SGP werkt het hardst voor Zeeland in Den Haag

Foto: Wim Geelhoed



Weer

Het is bewolkt en er valt een enkel buitje. Later vanochtend wordt het droog en vanmiddag breekt de zon soms even door. Bij een matige noordwestenwind wordt het rond 9 graden.