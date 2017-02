Politiehelikopter zoekt naar verwarde man

NIEUWERKERK - De politie heeft donderdagavond in en rondom Nieuwerkerk gezocht naar de bestuurder van een personenauto die in de sloot was beland. Bij de zoektocht werd ook een politiehelikopter ingezet.

Verward

De man had in verwarde toestand contact gezocht met zijn ex-partner. Zij belde de politie. Die besloot groot in te zetten op een zoekactie. Verschillende eenheden, de brandweer en de helikopter gingen op zoek naar de man.



Polder

De automobilist was in de sloot was gereden in de polder tussen Nieuwerkerk en Sirjansland. Daar werden ook voetsporen gevonden. Rond 22.15 uur werd de man even buiten Nieuwerkerk gezien en meldde hij zich bij een bekende. Dat was voor de politie reden de zoektocht af te blazen. Rond 23.00 uur meldde wijkagent Ab Duinhouwer op Twitter dat de man was gevonden: