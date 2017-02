Nieuw continent vernoemd naar Zeeland

Foto: GSA Today



Zevende continent

Op school leer je nu nog dat de aarde bestaat uit zes continenten: Eurazië, Afrika, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Antarctica en Australië. Maar aan dat lijstje moet nog een zevende continent worden toegevoegd, schrijven onderzoekers in het blad GSA Today, een uitgave van de Geological Society of America.



Criteria

De onderzoekers hebben onderzocht of het vermeende continent voldoet aan alle criteria om een continent genoemd te worden en komen tot de conclusie dat Zealandia inderdaad aan al deze eisen voldoet. Met name de vraag of het één geheel vormt kan nu pas worden beantwoord.



Kleine continentjes

Tot nu toe werd gedacht dat het meer een verzameling van kleine continentjes was. Pas de laatste decennia zijn gegevens verzameld waaruit blijkt dat Zealandia geen verzameling micro-continenten, maar één geheel is.

Naam Zealandia

De naam Zealandia bestaat al langer. De Amerikaanse onderzoeker Bruce Luyendyk heeft de naam al in 1995 bedacht, hij gebruikte de naam om te verwijzen naar wat toen nog werd gezien als een verzameling continentjes. De naam is uiteraard een verwijzing naar de Engelse naam voor Nieuw-Zeeland: New Zealand, wat op zijn beurt weer een verwijzing is naar onze provincie.



Stateland

Nieuw-Zeeland werd in eerste instantie door de Nederlandse ontdekkingsreiziger Abel Tasman het 'Stateland' genoemd, omdat hij veronderstelde dat het verbonden was met het Stateneiland van Zuid-Amerika. Nadat een andere Nederlandse ontdekkingsreiziger, Hendrik Brouwer, in 1643 aantoonde dat het een eiland was, hebben Nederlandse cartografen de naam veranderd in 'Nova Zeelandia'.



Onder water

Met zo'n vijf miljoen inwoners is Zealandia het dunbevolkste continent op aarde, op Antarctica na dan. Dat is op zich logisch, het ligt grotendeels onder water. Alleen Nieuw-Zeeland, Nieuw-Caledonië en enkele kleinere eilanden eilandengroepen steken boven het water uit.