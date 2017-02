Oude Zeeuwse auto's rijden nog gratis door Antwerpen

Geen verdrag

De Nederlandse en Belgische federale regering hebben wel afspraken gemaakt over het uitwisselen van persoonsgegevens, maar de milieuzone van Antwerpen is een regeling van de Vlaamse regering. En met die regering heeft Nederland dan weer géén verdrag afgesloten. Ook met Frankrijk heeft Vlaanderen hier nog geen verdrag over afgesloten.



Kinderziekten

De Antwerpse wethouder van Leefmilieu Nabilla Ait Daoud noemt de problemen met de uitwisseling van persoonsgegevens 'kinderziekten'. De Vlaamse mobiliteitsminister Ben Weyts benadrukt tegen de Gazet van Antwerpen dat er aan een oplossing wordt gewerkt.



Oude auto's geweerd

Sinds 1 februari worden oudere diesel- en bezineauto's uit het centrum van Antwerpen geweerd. In Zeeland staan ruim 24.000 auto's geregistreerd die de Belgische havenstad niet meer in mogen. De boete voor het ongeoorloofd rijden in de milieuzone bedraagt 125 euro.



