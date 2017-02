Bouw marinierskazerne weer stap dichterbij

1800 mariniers

Volgens verantwoordelijk Gedeputeerde Carla Schönknecht (VVD) zal het ongeveer een jaar duren voordat duidelijk is wie de opdracht krijgt. De nieuwe marinierskazerne komt aan de buitenhaven in Vlissingen en moet 1800 mariniers herbergen. De kazerne biedt ook werk aan 200 man ondersteunend personeel. De nieuwe kazerne wordt 70 hectare groot, omgerekend zo'n 140 voetbalvelden.



Honderden miljoenen

Met de klus is een bedrag van honderden miljoenen euro's gemoeid. Het is dan ook niet waarschijnlijk dat de relatief kleinere Zeeuwse bouwbedrijven als hoofdaannemer worden aangewezen. Maar volgens Schönknecht wordt er in de biedingen ook gekeken in hoeverre de bouwconsortia ook lokale Zeeuwse aannemers willen inschakelen bij de bouw van de kazerne.



De bouw van de marinierskazerne is naar verwachting eind 2021 afgerond.