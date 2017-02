Zeeland maakt haast met nieuwe regels voor pluimveehouders

Vrije uitloop

Boeren die met het Beter Leven-keurmerk willen werken, mogen per vierkante meter maximaal 12 kippen huisvesten. Bij een 'gewoon' kippenbedrijf is dat 18 kippen per vierkante meter. Bovendien krijgen de Beter Leven-kippen een vrije uitloop.



Uitbreiden

Om de kippen deze extra ruimte te bieden, moeten kippenbedrijven wel kunnen uitbreiden. Tot voor kort mochten de kippenboeren in Zeeland maximaal 5000 vierkante meter aan stalruimte hebben. In de nieuwe plannen is voorzien dat de kippenstallen voortaan anderhalf keer zo groot mogen worden.



Snel meewerken

Politieke partijen in Provinciale Staten reageren enthousiast en willen vooral snel meewerken aan versoepeling van de regels. "Dierenwelzijn leeft in Zeeland", constateert SGP-Statenlid Joan van Burg. "



Ambtenaren

De kwestie kwam pas vorige maand voor het eerst aan de orde, toen een kippenboer schreef dat hij graag wilde overschakelen, maar tegen allerlei beperkende regels aanliep. Ambtenaren stelden daarop vliegensvlug een stuk op, dat vrijdagmorgen enthousiast is ontvangen.



'Uniek'

Gedeputeerde Staten gaan door dat enthousiasme nu een stuk schrijven dat linea recta naar de algemene Staten-vergadering gaat ter instemming. Dat gebeurt zonder dat de commissie Ruimte het Staten-voorstel eerst nog officieel goedkeuren. "Deze snelle gang van zaken is uniek", zegt gedeputeerde Carla Schönknecht.