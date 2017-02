UCR wil weten hoe u over klimaatverandering denkt

Bedreiging?

Het onderzoek brengt onder andere in kaart of Zeeuwen klimaatverandering als een bedreiging ervaren. Daarnaast is het UCR benieuwd of er in de verschillende Zeeuwse regio's anders tegen klimaatverandering wordt aangekeken.

Deelnemen

Iedere Zeeuw kan deelnemen aan het onderzoek door de online enquête in te vullen. Deze enquête is te vinden op de website van het University College Roosevelt. Deelnemen kan anoniem en kost enkele minuten tijd.

Grootschalig onderzoek

De enquête bevat dezelfde vragen als een grootschalig internationaal onderzoek dat in 2015 in 'Nature Climate Change' is gepubliceerd. Op die manier kunnen de Zeeuwse uitkomsten worden vergeleken met de resultaten uit andere landen en het Nederlandse gemiddelde.

Resultaten

De resultaten van de enquête worden ter beschikking gesteld aan overheden en gebruikt om de informatieverstrekking over klimaatverandering te verbeteren. Over een aantal jaar wordt de enquête herhaald om eventuele trends in de perceptie van klimaatverandering te signaleren.