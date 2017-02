Ondergescheten camperplaats krijgt nieuwe plek

Verboden te poepen

De camperplaats aan de Binnenvaartweg kwam vorig jaar in het nieuws omdat er een verboden te poepen-bordje werd geplaatst. Omwonenden van de camperplaats klaagden dat het op de camperplaats stonk. Buurtbewonders zagen regelmatig mensen hurken in de bosjes of hun chemisch toilet leeggooien.



