Thoolse feeststichting is op zoek naar nieuwe naam

THOLEN - De stichting Tholen 650 jaar maakt een doorstart. Het was lang onduidelijk of de stichting zou blijven bestaan na het jubileumjaar 2016. Maar nu duidelijk is dat de stichting doorgaat, moet die wel een nieuwe naam krijgen.

Groots

​Onder die nieuwe naam gaat de stichting door met het organiseren van evenementen voor Tholen. In 2017 voorziet de organisatie een klein programma, maar het jaar daarna wil de stichting weer in één weekend groots uitpakken.



​Nieuwe bestuursleden

​De afgelopen weken heeft stichting gezocht naar nieuwe bestuursleden. En dat is volgens de stichting gelukt. Samen met enkele oude bestuursleden zullen zij een nieuw 10-koppig bestuur vormen.



​Medaille​

​De vrijwilligers van de stichting Tholen 650 Jaar hebben in december als blijk van waardering voor hun harde werken ​een Medaille van Verdienste gekregen van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen. Eerder die maand, op 7 december, werd gevierd dat Tholen die dag precies 650 jaar stadsrechten had.

​Jubileum

​Het hele jaar stond in het teken van dat jubileum. Dat werd gevierd met onder meer een record-lange papieren slinger, een parade, muziekoptredens en een historische optocht.

​Nieuwe naam

​Aangezien de naam niet toekomstbestendig is, wordt nu gezocht naar een nieuwe naam. Suggesties voor een nieuwe naam zijn dan ook van harte welkom, meldt ​de stich​ting.

