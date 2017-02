Iedereen ziet een Zeeuwse Voice wel zitten (video)

Uitdaging

De 17-jarige Isabel Provoost staat vanavond in Hilversum voor de grootste uitdaging tot nu toe: De drie andere overgebleven kandidaten verslaan tijdens een liveshow in de RTL studio in Hilversum. Provoost stond al eerder in een TVoH-finale. Bij The Voice Kids moest ze een ander talent voor zich dulden. Werd Isabel tijdens The Voice Kids nog bijgestaan door Nick&Simon, nu heeft Isabel Sanne Hans (Miss Montreal) als coach.



Kijken

Een rondje op de Middelburgse weekmarkt leert dat veel van de ondervraagden weten wie Isabel Provoost is, en dat ze meedoet met het programma. Verschillende mensen geven aan te kijken naar The Voice, anderen zeggen juist te gaan kijken nu Isabel in de finale staat.



Kansen

De Middelburgers zijn hoopvol als het gaat om de kansen van Provoost om te winnen. En vrijwel iedereen hoopt dát ze gaat winnen, zodat we voor het eerst in de geschiedenis van het programma er een Zeeuwse Voice of Holland is.



Vanavond vanaf 20.30 uur kunt u de finale van The Voice of Holland, en de zangkunsten van Isabel Provoost, volgen op RTL4.