'Polman moet Zeeuwse vlag planten op Zealandia' (video)

MIDDELBURG - De vernoeming van het nieuwe continent Zealandia is iets waar we hier heel trots op mogen zijn. Dat zegt archivaris Peter Blom van Het Zeeuws Archief in Middelburg. En hij vindt bovendien dat Commissaris van de Koning Han Polman er nu ook op bezoek moet gaan.

Nieuw continent

Hij reageert op het nieuws dat wetenschappers een nieuw continent hebben ontdekt en vernoemd naar onze provincie. Het nieuwe continent heeft de naam Zealandia gekregen en het bevat onder meer Nieuw-Zeeland en Nieuw-Caledonië.



Toeval

Vraag is wat Nieuw-Zeeland dan weer met onze provincie te maken heeft. "Dat berust eigenlijk puur op toeval", zegt Blom. Ontdekkingsreiziger Abel Tasman voer erlangs en dacht dat het onderdeel was van Zuid-Amerika en noemde het daarom Stateland. Want zo heette een al ontdekt stukje van Zuid-Amerika.



Op zoek naar een naam

Toen duidelijk werd dat het een nieuw eiland was, gingen cartografen op zoek naar een naam. Blom: "Australië was al vernoemd naar Holland: Nieuw-Holland. Dus dacht desbetreffende cartograaf, dan noem ik het toch gewoon naar Zeeland. Nieuw-Zeeland dus."

Promotie

Blom vindt de vernoeming een mooi nieuw promotiemiddel voor Zeeland. "Ik vind dat onze hoogste vertegenwoordiger, Han Polman, nu ook zou moeten afreizen naar het nieuwe continent. Een Zeeuwse vlag planten is misschien wat lastig, maar iets anders moet toch mogelijk zijn?"