Trein gaat met de fiets naar Goes (video)

MIDDELBURG - Een modelspoorbaan van 3,5 bij 1,2 meter gaat voor de komende modelbouwbeurs met de fiets van Middelburg naar Goes. De baan is van modelbouwer Klaas Zondervan. Hij heeft geen auto en vond het een uitdaging om zijn baan op deze manier te vervoeren.

Tafereel

Het gaat om een treinbaan met verschillende treinen, sporen en gebouwen. De hele baan is opgebouwd uit stukken die inclusief elektra uit elkaar kunnen worden gehaald en mee kunnen in de speciaal daarvoor gemaakte fietskar. Voor die fietskar is de poort van de tuin van Zondervan dan weer extra breed gemaakt omdat anders de kar de draai naar de brandgang niet kan maken. De kar met treinbaan zorgt voor een extra zeventig kilo achter de fiets van de sportieve modelbouwer.



Arnemuiden

Het station van de treinbaan is een kopie van het station van Arnemuiden. Dat heeft een praktische reden. "Als ik niet zeker wist hoe iets in elkaar zat, dan pakte ik gewoon mijn fiets om te gaan kijken", legt Zondervan uit. Zo heeft ook de fiets een cruciale rol gespeeld tijdens het bouwproces van zo'n 1,5 jaar.

Reistijd

Per fiets gaat deze trein er naar schatting drie uur over doen van Middelburg naar Goes, als er ten minste geen vertraging optreedt, zoals een lekke band. Komend weekend is de baan te zien bij de modelbouwbeurs in de Zeelandhallen.