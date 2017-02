Fractiemedewerkers sturen SGP naar Zeeland (video)

DEN HAAG - Dat uitgerekend de SGP-fractie in de Tweede Kamer Zeeland het afgelopen jaar wilde helpen, is minder opmerkelijk dan men misschien zou denken. Vier van de acht fractiemedewerkers van de partij zijn namelijk Zeeuws. Volgens voorlichter Menno de Bruyne - zelf een Zeeuw - weten deze medewerkers ongemerkt de koers van de fractie te kleuren.

Plat

De Bruyne is zelf geboren in Goes en opgegroeid in Colijnsplaat. Als het zo uitkomt, praat hij op het Binnenhof gewoon plat Zeeuws. "Als we bijvoorbeeld Zeeuwen op bezoek krijgen. Maar als er Zeeuwse zaken de revue passeren, dan spitsen wij met zijn vieren onze oren. De SGP heeft ook een grote achterban in Zeeland. We krijgen veel signalen van mensen uit die provincie."



Invloed

"Wij hebben meer invloed op het beleid dan bij grotere partijen", stelt De Bruyne. "Die hebben zoveel Kamerleden, dat die ieder maar een klein deel van het beleid voor hun rekening hoeven te nemen. Maar in een kleine fractie moeten een paar Kamerleden alles doen, en moet er dus meer worden voorbereid door de fractiemedewerkers."

N-wegen

Financieel fractiemedewerker Eline van den Bosse komt uit Kapelle-Biezelinge. Ze woont nu vanwege het werk in Rotterdam maar komt nog om het weekend naar Zeeland. Dat kleurt haar werk. "Als ik in Zeeland over een N-weg rij die gewoon maar één baan breed is, en je ziet hoeveel ongelukken daar gebeuren, dan trek je hier een keer aan de bel."



Middelburg

De andere twee Zeeuwse fractiemedewerkers zijn Hans Maljaars, afkomstig uit Aagtekerke en Arnoud Proos uit Middelburg. "Helaas ben ik niet meer woonachtig in Zeeland, maar ik heb er veel familie", zegt Proos. "Dus elke paar weken rij ik nog wel op en neer. Bovendien komt mijn vrouw er ook vandaan. Ik zou er wel voorstander van zijn dat het parlement naar Middelburg verhuist", lacht hij.