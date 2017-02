Isabel kan eigenlijk niet verliezen (video)

MIDDELBURG - Ze stond al in de finale van The Voice Kids, en maakt nu kans om de eerste Zeeuwse Voice of Holland te worden. Of ze nu wint of niet, verliezen kan de Middelburgse Isabel Provoost al niet meer.

Single

Ze is de eerste kandidaat die bij beide shows de finale haalde. Mede-finalist Vinchenzo Tahapary deed ook mee aan The Voice kids, maar sneuvelde toen voortijdig. Naast Tahapary en Provoost doen ook Pleun Bierbooms en Thijs Pot mee. Alle vier de finalisten namen deze week een single op. Isabel's single heet 'Nothing.'

Gespannen

Isabel is een beetje gespannen voor de finale, maar ziet er vooral naar uit. Als ze gevraagd wordt naar haar kansen zegt ze daar niet echt mee bezig te zijn. Ze wil vooral plezier hebben en uitstralen: "Ik denk niet dat ik win, hoop het natuurlijk wel, maar ga gewoon ontzettend mijn best doen."



Winnaar

De winnaar van The Voice of Holland krijgt een platencontract en een auto. Daarnaast is de publiciteit onbetaalbaar, hoewel dat geen garantie is voor een succesvolle carrière. Wie kent nog Leona Philippo en Julia van der Toorn? Zij wonnen seizoen 3 en 4, maar verdwenen daarna min of meer in de anonimiteit. Of Isabel Provoost nu wint of niet, haar coach Sanne Hans (Miss Montreal) zal de komende tijd over haar en haar carrière waken.



