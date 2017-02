Ben is 365 dagen per jaar vriendelijk (video)

GOES- Vandaag is het internationale Doe Vriendelijk Dag. Een dag per jaar worden we geacht net even wat aardiger te zijn tegen collega's, de buren en iedereen die we toevallig tegenkomen. Ben Verberk uit Rilland is 365 dagen per jaar vriendelijk. Hij houdt de binnenstad van Goes vrij van zwerfvuil met zijn speciale stofzuiger.