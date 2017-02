NS wil eerste trein vroeger naar Vlissingen

MIDDELBURG - De NS wil vanaf 1 juni de eerste trein vroeger laten rijden. Daardoor zouden reizigers iets na zeven uur in Vlissingen kunnen aankomen. Op dit moment is dat een half uur later. Binnen een paar weken moet de definitieve bevestiging volgen, zei Gedeputeerde Harry Van der Maas vrijdag tegen Provinciale Staten.

Blijven onderhandelen

Zeeland was erg ontevreden over de nieuwe dienstregeling die onlangs is ingegaan. Daardoor reden er alleen nog maar stoptreinen in Zeeland. Na onderhandelingen tussen Van der Maas en de NS-directie kwam eerst een spitstrein terug: een snelle intercity in de ochtend- en avondspits. Daar komt dus nu en eerdere ochtendtrein bij. "Ik blijf onderhandelen met de NS, maar voor dit moment ben ik tevreden", zegt Van der Maas.