De Milliano stopt als fractievoorzitter CDA

MIDDELBURG - Hannie Kool is de nieuwe fractievoorzitter van het CDA in Provinciale Staten. Ze is de opvolger van Patricia de Milliano. Zij gaat samen met haar man een hotel in Oostburg runnen. Dat is volgens haar niet te combineren met het leiding geven aan een fractie. Ze blijft wel Statenlid.

Hannie Kool

Hannie Kool is sinds 2015 Statenlid voor het CDA. Daarnaast is ze directeur van het Zeeuws Archief en daarvoor was ze wethouder voor het CDA in Middelburg. Ze maakte deel uit van de speciale commissie die namens Provinciale Staten onderzoek deed naar het Sloewegdebacle.



Verkiezingen

Na de verkiezingen van 2011 werd De Milliano fractievoorzitter van het CDA. In 2012 stond ze in de top 20 op de kandidatenlijst van de christendemocraten voor de verkiezingen van de Tweede Kamer.