Leerlingen maken soep voor minder bedeelden (video)

HULST - Les krijgen en tegelijk soep koken voor het goede doel. Elke vrijdag maken leerlingen van het Reynaertcollege in Hulst een volle pan soep voor Stichting De Melkkan. Die stichting helpt mensen die het zwaar hebben, maar net niet in aanmerking komen voor de voedselbank.

Problemen in de samenleving

Vandaag was het de beurt aan Annebel, Owen en Nick uit het derde jaar van het VMBO. Tijdens het vak Dienstverlening & Producten waren zij verantwoordelijk voor de wekelijkse pan soep. De leerlingen leren hiermee niet alleen koken, maar worden hiermee ook bewust gemaakt van de problemen in de samenleving.

Londonderry

Vandaag stond er een Engelse Londonderry soep op het menu met verse scones. De leerlingen brachten de soep zelf naar buurthuis het Kruispunt in de Tabakstraat. Daar schuiven wekelijk twintig a dertig mensen aan voor een lunch georganiseerd door Stichting De Melkkan.

Happy People

Het soepproject is een initiatief van Happy people wat onderdeel is van het landelijke Gezond in de stad. Happy People wil de wat armere wijken in de gemeente een gezonde levensstijl aanmeten door voorlichting te geven op het gebied van eten, bewegen maar ook sociale netwerken. Zij zijn voor het soepproject de samenwerking aangegaan met De Melkkan.

2018

De gemeente maakt ook deel uit van het project. Zij zorgt voor de financiering. Alle partijen hopen dit project in 2018 voort te kunnen zetten.