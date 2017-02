Onderzoek: wel of geen werkdruk in basisonderwijs?

OOST-SOUBURG - Er zijn signalen dat de werkdruk in het basisonderwijs hoog is. Daarom is Omroep Zeeland in samenwerking met de NOS en andere regionale omroepen een onderzoek gestart.

Tientallen aanmeldingen

Inmiddels hebben al tientallen leerkrachten zich aangemeld via het formulier naar aanleiding van eerdere berichtgeving over het onderzoek. Om een goed beeld te kunnen vormen zijn er nog veel meer aanmeldingen nodig.



Volle klassen en een eindeloze administratie

De signalen gaan vooral over volle klassen, een eindeloze administratie en een stapel nakijkwerk die de leerkracht 's avonds na werktijd nog moet afronden. Dat zou resulteren in een hoge(re) werkdruk.



Aanmelden

Om dit goed te kunnen inventariseren is deelname aan ons onderzoek belangrijk. Werk je in het onderwijs en herken je de druk meld je dan aan via onderstaande link. Ook als je de werkdruk juist niet ervaart is het van belang dat je, je meldt. Op die manier krijgen wij een genuanceerd beeld over de huidige werkdruk in het basisonderwijs.



Vul hier het formulier in