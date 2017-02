Reinhoudt: 'Een groot schrijver is niet meer'

'Kracht in de eenvoud'

Reinhoudt: "Hij schreef voor de allerkleinsten. Ook hun ouders en grootouders zijn met zijn Nijntje opgegroeid. Bruna's kracht ligt in de eenvoud. Eenvoudige teksten en tekeningen. Maar dan toch zo smeuïg op papier geschreven dat kinderen de teksten al snel uit hun hoofd kenden."



Pluus

Engel Reinhoudt vertaalde vier boekjes van Nijntje in het Zeeuws. Dat viel volgens hem niet altijd mee. "Je wilt in de vertaling toch ook zo dicht mogelijk bij Dick Bruna blijven. Dus woorden van twee lettergrepen, heel strak en het moet rijmen. Dat was niet altijd even makkelijk in het Zeeuws. Sommige rijmwoorden klinken anders in het dialect." Voordat de vertaling van Reinhoudt in de schappen kwam, werd het boekje ook altijd gecontroleerd. Of het verhaal nog steeds in de geest van Bruna was. "Ik weet niet wie dat deed, maar het gebeurde bij elke uitgave," aldus Reinhoudt.



Ontmoet

De Zeeuwse troubadour heeft Dick Bruna nooit ontmoet. "Zeker de laatste jaren was hij op zichzelf. Gaf hij winig interviews. Maar wat is het geweldig wat hij heeft bereikt. Zijn boeken zijn in verschillende dialecten vertaald. Maar ook in het Japans, Latijn. Een groot schrijver is niet meer. "



Lees ook:

http://www.omroepzeeland.nl/zoekresultaat?gq=nijnt...