Nog half miljoen nodig voor redding Oostkerk

Toegezegd

Voor de restauratie van de kerk ligt nu anderhalf miljoen euro op tafel. De Protestantse Gemeente Middelburg, de provincie Zeeland en de gemeente Middelburg hebben in principe ieder een half miljoen euro toegezegd. Vereniging Hendrick de Keyzer, die in de eerste instantie de Oostkerk zou gaan beheren, zou de rest van het bedrag binnenhalen via sponsors en bedrijven. Maar de stichting heeft zich teruggetrokken, omdat ze alleen nog woningen wil beheren en geen religieuze gebouwen.



Tekort

De plannen voor de Oostkerk zijn nu overgedragen aan de Nationale Monumenten Organisatie. Die heeft de kosten van de restauratie nog eens tegen het licht gehouden, waarna bleek dat er een tekort is van een half miljoen euro. Vooralsnog kunnen of willen de huidige geldschieters niet opdraaien voor dit tekort.



Crowdfunding

Daarop ontstond bij betrokkenen het idee voor crowdfunding, waarbij de Zeeuwse gemeenschap zelf ook een half miljoen euro bij elkaar moet brengen. "Een half miljoen euro is een groot bedrag, maar we gaan er met zijn allen ons best voor doen", aldus De Reu.



Dicht

De gezichtsbepalende kerk is begin januari dichtgegaan. De eigenaar van het gebouw, de Protestantse gemeente Middelburg, kon het onderhoud van het gebouw niet langer betalen.