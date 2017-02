Isabel Provoost redt het niet in finale The Voice of Holland

HILVERSUM - Isabel Provoost is net niet de winnaar geworden van The Voice of Holland. De titel moest de Middelburgse laten aan Pleun Bierbooms. Met haar tweede plaats is Isabel wel de hoogst geëindigde Zeeuwse deelnemer ooit aan het talentenprogramma. Drie jaar geleden werd Isabel ook tweede tijdens The Voice Kids.

De eerste reactie van Isabel. "Zeeland bedankt!" pic.twitter.com/rJV088MW9y — Michiel vd Velde (@michielvelde) 17 februari 2017

Geroerd

Isabel zong net als in The Knockouts Big Girls Dont Cry van Fergie. Waylon was heel positief en hoopt voor Isabel dat ze heel groot mag worden als zangeres. "Maar ik hoop wel dat je dat lieve meisje blijft, die wij hier hebben leren kennen." Haar eigen coach Sanne Hans had het vooral over de geweldige groei die ze de afgelopen maanden heeft doorgemaakt. "En dit zing je ook weer fantastisch."



SMS

In deze fase van de talentenjacht hadden de coaches niets meer over de uitslag te zeggen. Die werd uitsluitend bepaald door de publieksstemmen per sms.

Goede band

Sanne Hans verraste Isabel de afgelopen week door op een strandtent al haar familie en vrienden uit te nodigen. Tussen de twee is een goede band ontstaan die ook na The Voice zal worden uitgebouwd.



Concert at Sea

Isabel kwam een tweede keer op het podium samen met mede-finalist Pleun en Lukas Graham. Het trio zong Grahams hit 7 Years. Daarna kwam een hoogtepunt: een optreden met Paskal Jakobsen. Het Zeeuwse duo zong het nummer Omarm van Bløf. Na het optreden vroeg Paskal of Isabel wil optreden op Concert at Sea. "Dat is een droom die uitkomt", zei Isabel.

Keelontsteking

Na een goede eerste liveshow, maakte Isabel een moeilijke periode door, veroorzaakt door een keelontsteking. Hierdoor kon ze zich net niet voor de volle honderd procent geven. De tweede en derde liveshow zong ze Fallin' van Alicia Keys en Iris van Goo Goo Dolls. In beide gevallen leverde dat een plek in de 'danger zone' op. De coaches bleven achter haar staan en ze werd gered door de sms-stemmen.



Emotionele versie

In de vierde liveshow was alle twijfel verdwenen bij de coaches en het publiek. Haar emotionele versie van Sweet Goodbye's, speciaal gekozen voor een vriendin die een moeilijke tijd doormaakt, bracht haar meteen naar de volgende ronde. In de halve finale zette ze deze lijn door met Hurt van Christina Aguilera en Set Fire To The Rain van Adele.



Komende tijd

Vanaf vanavond is haar single Nothing officieel verkrijgbaar. Volgende week zaterdag geeft ze met haar band een concert in het Arsenaaltheater in Vlissingen. Zaterdagmorgen tussen 9 en 12 is ze te horen op Omroep Zeeland. Elias den Hollander interviewt haar dan in zijn programma Weekend.



